İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Brezilyalı futbolcu Lucas Moura'nın menajerinin Beşiktaş ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Lucas Moura'nın transferinin yakında sonuçlanması bekleniyor.

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Tottenham ile sözleşmesi sona eren Lucas Moura, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun istediği yüksek ücret talebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.

LUCAS MOURA KİMDİR?

Kariyerine Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo'da başlayan yıldız isim Lucas Moura, 2013 yılında Sao Paulo'dan PSG'ye transfer oldu. Yıldız oyuncu için 40 milyon Euro bonservis ödenmişti. 5 sezon Fransız ekibinde oynayan Lucas Moura, 2018 yılında Tottenham'ın yolunu tuttu. Tottenham, güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Lucas Moura için PSG'ye 28.4 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Geçen sezon Tottenham ile 19 resmi maça çıkan Lucas Moura, bu karşılaşmaların yalnızca 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 389 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 1 golle skora katkı sundu.