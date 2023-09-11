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Spor

Menajeri İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'de 6 numaraya Al-Musrati

Fenerbahçe'de Al Musrati transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübünün FIFA'dan aldığı ağır ceza sonrası acil paraya ihtiyaç duyması Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdi. Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlayacak. İşte detaylar...

Fanatik11 Eylül 2023 Pazartesi 09:51 - Güncelleme:
Menajeri İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'de 6 numaraya Al-Musrati
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Alternatifli ve iddialı bir takım oluşturmayı başaran Fenerbahçe'de tek eksik parça olarak 6 numara kaldı.

Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna katamayınca alternatif isimlere yönelmişti. Sarı-Lacivertliler'in teklif yaptığı oyuncuların başında Al-Musrati geliyordu. Şampiyonlar Ligi'ne katılan Braga, en önemli futbolcularından birini vermek istemediğini bildirince yönetim farklı isimlere yönelmişti.

BİR ANDA İŞLER DEĞİŞTİ

Ancak yaşanan sürpriz bir gelişmeyle işler değişti. Malaga, geçtiğimiz yaz Braga'yı Ricardo Horta nedeniyle FIFA'ya şikayet etmişti. Portekizli yıldız, 2017'de Malaga'dan Braga'ya bedelsiz transfer olmuş ancak bonservis haklarının bir bölümü İspanyol ekibinde kalmıştı.

FIFA ŞOKU!

Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Braga, Horta'ya 5 milyon Euro'nun üzerinde gelecek olan tekliflerde karar vermek için Malaga'ya danışmak zorundaydı. Benfica, geçen yaz 28 yaşındaki hücum oyuncusu için 17.5 milyon Euro'yla Braga'nın kapısını çaldı. Portekiz ekibi, Malaga'ya danışmadan bu teklifi geri çevirdi. Bunun üzerine İspanyol ekibi de FIFA'ya başvurdu.

45 GÜNDE ÖDENMEK ZORUNDA!

Futbolun patronu, 'Horta Davası'nda kararını verdi. Buna göre Braga'nın Malaga'ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesine hükmedildi. Portekiz ekibi 45 gün içerisinde ödemeyi yapmazsa, başta transfer yasağı olmak üzere birçok yaptırımla karşı karşıya kalacak. Bu karar sonrası Kırmızı-Beyazlılar, Al-Musrati konusunda plan değişikliği yaptı.

MENAJERİ GÖRÜŞMEYE GELİYOR

Portekiz basını, Braga'nın Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığını yazdı. Kulüp, Sarı Lacivertliler ile transfer görüşmelerine başlaması için Libyalı yıldızın menajeri Pedro Marques Neto'ya izin verdi. Neto'nun bu hafta Türkiye'ye gelerek yönetim ile masaya oturacağı öğrenildi. Sarı Lacivertliler, uzun süredir arayışta olduğu 6 numara transferine Al-Musrati ile nokta koymaya çok yakın.

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