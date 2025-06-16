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Spor

Menajeri İstanbul'a geliyor! Galatasaray'dan sürpriz Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekibin milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 12:27 - Güncelleme:
Menajeri İstanbul'a geliyor! Galatasaray'dan sürpriz Hakan Çalhanoğlu hamlesi
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Transfer dönemine Leroy Sane ile şaşaalı bir giriş yapan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ses getirmeye devam etme hedefinde.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen ve her türlü fedakarlığa hazır olan yönetim, Hakan Çalhanoğlu transferi için nabız yokluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray önümüzdeki günlerde milli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da doğrudan görüşecek.

Haberde Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e henüz resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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