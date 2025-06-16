Transfer dönemine Leroy Sane ile şaşaalı bir giriş yapan Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ile ses getirmeye devam etme hedefinde.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen ve her türlü fedakarlığa hazır olan yönetim, Hakan Çalhanoğlu transferi için nabız yokluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Galatasaray önümüzdeki günlerde milli futbolcunun menajeriyle İstanbul'da doğrudan görüşecek.

Haberde Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e henüz resmi bir teklif yapmadığı vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübü Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.