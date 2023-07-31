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Spor

Menajeri İstanbul'a geliyor! Pereyra transferinde kritik gün

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'in özellikle Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği 32 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın menajeri bugün İstanbul'a geliyor. Siyah beyazlı ekip menajeri ile görüşme gerçekleştirerek transferi kısa sürede sonlandırmak istiyor. İşte detaylar...

31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Menajeri İstanbul'a geliyor! Pereyra transferinde kritik gün
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Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı. Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Roberto Pereyra, Alex Oxlade- Chamberlain ve Davy Klaassen bulunuyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş'in, bu üç isimden Pereyra'ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi.

Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi.

Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon Euro önerdiği Pereyra'ya Torino'nun da 1.3 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi

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