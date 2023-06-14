Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti. Önceki gün Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için ayağını gazdan çekmiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen Kanarya, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti. Aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Lucci'ye, Dzeko teklifi bu görüşmede yapıldı.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ

Inter'le kontratı biten Boşnak golcüye, 2 yıllık sözleşme karşılığında imza parası hariç, senelik 4.5 milyon Euro teklif edildi. İtalya'da yıllık 9.5 milyon Euro (Vergiler dahil, neti 5 milyon Euro civarında) kazanan tecrübeli forvetin menajerinin, düşünmek için süre talep ettiği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko'dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor Transfer etmeye kararlı.