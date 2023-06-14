İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6686
  • EURO
    25,5828
  • ALTIN
    1483.15
  • BIST100
    5429.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe'de Edin Dzeko heyecanı
Spor

Menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe'de Edin Dzeko heyecanı

Dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko için Fenerbahçe devreye girdi. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşme yapan sarı lacivertliler Dzeko'ya teklifini iletti. İşte detaylar...

14 Haziran 2023 Çarşamba 08:04 - Güncelleme:
Menajeri İstanbul'da! Fenerbahçe'de Edin Dzeko heyecanı
ABONE OL

Süper Lig'de özlenen şampiyonluğa artık gelecek sezon kavuşmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı alır almaz transfere damgasını vuracağının sinyallerini hemen vermişti. Önceki gün Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent'i açıklayan Sarı-Lacivertliler, yeni yıldızlar için ayağını gazdan çekmiyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna dünyaca ünlü Edin Dzeko'yu düşünen Kanarya, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti. Aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Lucci'ye, Dzeko teklifi bu görüşmede yapıldı.

4.5 MİLYON EURO MAAŞ

Inter'le kontratı biten Boşnak golcüye, 2 yıllık sözleşme karşılığında imza parası hariç, senelik 4.5 milyon Euro teklif edildi. İtalya'da yıllık 9.5 milyon Euro (Vergiler dahil, neti 5 milyon Euro civarında) kazanan tecrübeli forvetin menajerinin, düşünmek için süre talep ettiği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milano kulübünde bu sezon 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol attı, 5 asist yaptı. 37 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Dzeko'dan olumsuz yanıt gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetimi en az onun kalitesinde net bir santrfor Transfer etmeye kararlı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.