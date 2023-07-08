İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri müjdeyi verdi! Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Spor

Menajeri müjdeyi verdi! Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, CSKA Moskova'da forma giyen Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip oyuncunun kulübüyle anlaşması halinde Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katacak.

Fanatik8 Temmuz 2023 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
Menajeri müjdeyi verdi! Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon öncesinde aldığı karara göre kulüpler, mavi kart sahibi bir başka milli takım oyuncusu ile Türk Cumhuriyetleri'nde forma giyen futbolculardan birini transfer ederse yerli kategorisinde oynatabilecek.

BEŞİKTAŞ, LİSTESİNE ZAYNUTDINOV'U ALDI

Bundan dolayı kadrosunu kaliteli bir isimle güçlendirmek için girişimlerde bulunan Kara Kartal, son olarak listesine Rusya Ligi ekibi CSKA Moskova forması giyen Kazakistanlı futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'u almıştı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle pazarlıklara başlayan ve 5 milyon Euro'luk geri dönüş alan yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.

KALE HARİÇ HER YERDE OYNUYOR

Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen; sol bek, stoper, 10 numara ve hücum hattındaki iki kanatta yani neredeyse kale hariç her yerde oynama özelliği bulunan 1,85'lik futbolcunun temsilcisi Evgeny Novikov, FANATİK'e konuştu.

Novikov, "Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov için CSKA'yla temas halinde. Eğer kulüpler anlaşırsa Bakhtiyor, Beşiktaş formasını mutlulukla giyer" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.