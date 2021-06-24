İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Haziran 2021 Perşembe / 14 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7088
  • EURO
    10,403
  • ALTIN
    497.363
  • BIST100
    1410.79
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menajeri resmen açıkladı! Mert Müldür'e dev talip
Spor

Menajeri resmen açıkladı! Mert Müldür'e dev talip

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım ile başarılı bir performans gösteren Sassuolo'nun sağ bek oyuncusu Mert Müldür'e İtalya devi Napoli talip oldu. Mert Müldür'ün menajerliğini yapan Max Hagmayr katıldığı yayında açıkladı.

24 Haziran 2021 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:19
ABONE OL

EURO 2020'de Milli Takım'ın tek başarılı oyuncusu olarak gösterilen genç oyuncu Mert Müldür için İtalya Serie A'dan Napoli'nin devrede olduğu belirtildi. Avusturya ve Türkiye'de aktif menajer Max Hagmayr, geçtiğimiz günlerde Serie A takımlarına katılan bazı oyuncuları için İtalya medyasına demeçler verdi. Mert Müldür'ün de menajerliğini yapan Max Hagmayr milli futbolcu hakkında transfer açıklamalarında bulundu.

NAPOLİ MERT MÜLDÜR'Ü İSTİYOR

Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için büyük bir takımda forma giyme potansiyelinin olduğunu belirten menajer Max Hagmayr, Mert Müldür büyük bir proje ve büyük bir takımda yer bulabilir. Mert'in sağ bek ve sol bek pozisyonlarında oynayabildiğini söyledi. Hagmayr, "İsviçre'ye karşı Türk Milli formasıyla sol bekte çok başarılı bir performans gösterdi. Napoli harika bir kulüp ancak Premier Lig'den de talipler var. Mert'i İngiltere'ye getirme olasılığı var mı göreceğiz." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.