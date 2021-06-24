24 Haziran 2021 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 19:19

EURO 2020'de Milli Takım'ın tek başarılı oyuncusu olarak gösterilen genç oyuncu Mert Müldür için İtalya Serie A'dan Napoli'nin devrede olduğu belirtildi. Avusturya ve Türkiye'de aktif menajer Max Hagmayr, geçtiğimiz günlerde Serie A takımlarına katılan bazı oyuncuları için İtalya medyasına demeçler verdi. Mert Müldür'ün de menajerliğini yapan Max Hagmayr milli futbolcu hakkında transfer açıklamalarında bulundu.

NAPOLİ MERT MÜLDÜR'Ü İSTİYOR



Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için büyük bir takımda forma giyme potansiyelinin olduğunu belirten menajer Max Hagmayr, Mert Müldür büyük bir proje ve büyük bir takımda yer bulabilir. Mert'in sağ bek ve sol bek pozisyonlarında oynayabildiğini söyledi. Hagmayr, "İsviçre'ye karşı Türk Milli formasıyla sol bekte çok başarılı bir performans gösterdi. Napoli harika bir kulüp ancak Premier Lig'den de talipler var. Mert'i İngiltere'ye getirme olasılığı var mı göreceğiz." diye konuştu.