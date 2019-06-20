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Menajerin Kruse oyunu

Menajeri, Fener’in yıllık 3 milyon euro ve 3 senelik kontrat önerip el sıkıştığı Alman santrfor Max Kruse’yi Eintrach Frankfurt’un istediğini ve daha fazla para teklif ettiğini iddia edip “Bize yeni bir teklifle gelin” mesajını verdi.

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FENERBAHÇE yıllık 3 milyon euro önerip, 3 yıllık da kontrat teklif ettiği ve el sıkıştığı golcü Max Kruse’de menajer oyununa geldi. MG Mundial Sports Şirketi’ne bağlı olan Alman golcünün temsilcileri, Jovic’i 60 milyon euroya Real Madrid’e satan Eintracht Frankfurt’un da Max Kruse için devreye girdiğini belirtip Fener’den fiyatı artırmalarını istedi.

YÖNETİMİ BİLGİLENDİRDİ

Max Kruse ile son pürüzleri görüşmeye giden Sportif Direktör Damien Comolli’nin bu manevra karşısında şaşırdığı Alman basınında yer aldı. Comolli’nin menajerlere, “Sizinle daha önce anlaşmıştık. Yeni isteğiniz beni aşıyor. İstanbul’la görüşmem lazım” deyip masadan kalktığı belirtildi. Comolli’nin Türkiye’yi arayıp yönetime bilgi verdiği de öğrenildi.

KRUSE ÖNCELİKLERİ DEĞİL

Sport Bild’de çıkan habere göre Max Kruse, Eintracht Frankfurt’ın ilk tercihi değil. Alman kulübü 31 yaşındaki Kruse’den daha genç olan kaliteli bir golcü arıyor bu nedenle de işi ağırdan alıyor. Bunu fırsat bilen MG Mundial Sports Şirketi’ne bağlı menajerler, Fenerbahçe’den daha fazla para koparabilmek için Eintracht Frankfurt kartını öne sürüyor.

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