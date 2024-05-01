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Spor

Menajerlerden sürpriz öneri! Mario Branco listesine ekledi

Gelecek sezon için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Fenerbahçe'ye menajerler tarafından Manchester United'da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat önerildi. Sportif direktör Mario Branco, Faslı futbolcuyu transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

Fanatik1 Mayıs 2024 Çarşamba 13:09 - Güncelleme:
Menajerlerden sürpriz öneri! Mario Branco listesine ekledi
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Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

SATILMASI SÜRPRİZ DEĞİL

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte yapılacak takviyeler konusunda iddialar artmaya başladı. Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan İsmail Yüksek'in iyi bir bedelle satılması sürpriz olmaz.

MENAJERLERDEN ÖNERİ

İsmail Kartal'ın aylar süren ısrarıyla ocakta kiralanan Rade Krunic, beklentilerin çok altında kaldı. Buna rağmen zorunlu olarak Boşnak yıldızın bonservisi alınacak ancak yine de yollar ayrılabilir. Orta saha için her ihtimali düşünen Fenerbahçe'ye menajerlerden öneriler gelmeye başladığı kaydedildi. Bu isimler içinde en çok dikkat çekeni ise Galatasaray'ın da transfer etmek istediği yıldız orta saha Sofyan Amrabat olduğu aktarıldı.

MANU DEVREYE GİRİNCE OLMADI

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri orta saha transferi için Sofyan Ambrabat gündeme gelmişti. Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Ambrabat'ı kardeşi olan Sofyan, Fiorentina'da oynadığı dönemde sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçlıyordu. Ancak bu transfer Manchester United'ın devreye girmesiyle gerçekleşmedi.

MANU KADROSUNA KATTI

Faslı yıldızla Barcelona da yakından ilgilenmiş ancak İspanyol devinin yoğun çabasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti. Daha sonra Premier Lig devi Manchester United devreye girdi ve yıldız orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE'YE ÖNERİLDİ

Faslı yıldız, 2022 Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Manchester United, bekleneni veremeyen Amrabat'ın bonservisini almayı düşünmüyor. Fiorentina ile sözleşmesinde son seneye girecek olan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi.

MLİYETİ ARAŞTIRILIYOR

Sportif direktör Mario Branco'nun, Faslı futbolcuyu transfer adayları listesine eklediği ve maliyetiyle ilgili araştırma yapacağı öne sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Sofyan Amrabat bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle İngiliz devinde 25 resmi maça çıkabildi ve 1175 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmaların bir bölümünde de hiç alışık olmadığı sol bek pozisyonunda görevlendirildi. Amrabat şu ana kadar gol ya da asist katkısı yapamadı. Fiorentina'nın, kiradan döndükten sonra yıldız futbolcuyu satmak istediği ve bazı menajerlere bu konuda yetki verdiği belirtildi.

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