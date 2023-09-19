Mendy, performansıyla Avrupa'da ses getirdi

24 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti, dışarda da ses getirdi. Fransa 2. Lig ekibi Angers'tan 4.4 milyon euroya transfer edilen 23 yaşındaki orta saha Batista Mendy, derbide orta sahayı domine etti ve dikkat çekti. 1 ve 3'üncü golün hazırlayıcısı olan yetenekli orta saha, pas isabeti, top kapma, uzun pas, sahipsiz top kazanma gibi detaylarda fark yarattı. Bir topu da direkte patladı.

L'Equipe'te, "Everton, N.Forest, Wolves, Lecce, PSV izledi. Batista için 6 milyon euroyu kimse ödemedi ve Trabzonspor aldı" değerlendirmesi yapıldı.

Breakingthelines ise şu analizi paylaştı: "Mendy güçlü bir top çalma oyuncusu. Trabzonspor'a bundan daha fazlasını sunacağını belirtmekte fayda var. Bjelica, 6 numaralarına derin yaratıcı sorumluluklar verir. Osijek'te stoperlerin arasına 6 numara sokarak bekleri kaçırırdı. Mendy tüm beklentilerini yapabilecek bir isim."