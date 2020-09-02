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Spor

Menemenpor, genç kaleci Doğan Tan'ı transfer ediyor

Kaleci Gentian Selmani'yi, Erzurumspor'a satmak üzere olan Menemenspor, bu futbolcunun yerine İnegölspor'un genç eldiveni Doğan Tan'ı kadrosuna katacak.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 11:17 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 11:17
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenpor, Arnavut kalecisi Gentian Selmani’yi 250 bin euro bonservis bedeli karşılığında Süper Lig'in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a satmaya hazırlanırken, yerine İnegölspor'un genç eldiveni Doğan Tan'ı transfer etmek istiyor.

İnegöl Gazipaşaspor'un altyapısından yetişip İnegölspor altyapısına transfer olan 19 yaşındaki Doğan için kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindiği ve genç file bekçisi ile profesyonel sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Doğan, İnegölspor'la Akademi U15 Ligi’nde 14, U16’da 17, U17’de 1 ve U19’da 5 maça çıktı.

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