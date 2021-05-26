İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2021 Çarşamba / 14 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4563
  • EURO
    10,3641
  • ALTIN
    519.107
  • BIST100
    1409.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutacak
Spor

Menemenspor Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutacak

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi eski teknik patronu Cenk Laleci ile prensipte anlaşma sağlayan Menemenspor, yabancı futbolcuları Akanbi Rasheed ve Omar Mohamed'i takımda tutmak için kolları sıvadı.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 09:50
ABONE OL

Yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden diğer yabancı oyuncuları Domgjonas, Ba, Traore, Anaane, Kamara ve Sikiru ile yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-lacivertlilerde Laleci'nin bu iki ismi kesinlikle kaybetmek istemediği öğrenildi.

Menemenspor'un Ümit Karan döneminde devre arasında transfer ettiği golcü Simon Zenke'yi de yeni sezonda kadroda tutmayı planladığı ifade edildi. Yönetimin bir hafta içinde Rasheed ve Mohamed'e olan alacaklarını yatıracağı ve oyuncularla olan para sorununu çözeceği açıklandı. Cenk Laleci ve ekibinin özellikle Balkan ülkelerinden geniş bir futbolcu listesi yaptığı da gelen haberler arasında.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.