DHA 28 Temmuz 2020 Salı 11:26 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:26

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi Nijeryalı Bulbwa ile sözleşme imzalayan, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay ile prensipte anlaşma sağlayan Ekol Göz Menemenspor, son olarak Niğde Anadolu FK'da top koşturan Altuğ Taş'ı da renklerine bağlamaya çok yakın.

Orta saha ve forvette görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ve Kurban Bayramı sonrası resmi imzaların atılacağı bildirildi. Galatasaray altyapısında futbola başlayan Altuğ, Medipol Başakşehir, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Bodrumspor'da da top koşturdu.