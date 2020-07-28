İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8991
  • EURO
    8,0876
  • ALTIN
    427.408
  • BIST100
    1188.37
Spor

Menemenspor Altuğ Taş ile anlaştı

Gökay Güney ve Bernard Bulbwa'yı transfer eden TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor, Niğde Anadolu FK'dan Altuğ Taş'la da anlaştı.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 11:26 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:26
ABONE OL

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi Nijeryalı Bulbwa ile sözleşme imzalayan, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay ile prensipte anlaşma sağlayan Ekol Göz Menemenspor, son olarak Niğde Anadolu FK'da top koşturan Altuğ Taş'ı da renklerine bağlamaya çok yakın. 

Orta saha ve forvette görev yapabilen 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı ve Kurban Bayramı sonrası resmi imzaların atılacağı bildirildi. Galatasaray altyapısında futbola başlayan Altuğ, Medipol Başakşehir, Büyükçekmece Tepecikspor, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Bodrumspor'da da top koşturdu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.