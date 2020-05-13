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Spor

Menemenspor amatör kulüpleri unutmadı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, İzmir'de faaliyet gösteren amatör kulüplerini unutmadı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:25
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Sarı-lacivertli yönetim, hem koronavirüs pandemisi hem de mübarek ramazan ayı olduğu için amatör kulüpler için bin kilogram bulgur ve bin paket makarna dağıttı. Ekol Göz Menemenspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Avcı, erzakları gerekli kulüplere dağıtılması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına teslim etti. Avcı, “Mübarek Ramazan ayında ve salgın döneminde yönetim kurulumuz olarak İzmir’deki amatör kulüplerimize karınca kararınca yardım etmek istedik. Gerekli yerlere teslim ettik. En kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine kavuşacağından eminiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" diye konuştu.

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