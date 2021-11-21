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Spor

Menemenspor, Balıkesirspor galibiyetiyle nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde sonuncu Balıkesirspor'u 2-1 yenen Nasadoge Menemenspor hayata döndü.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 11:44 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:44
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Son 2 maçını kaybedip düşme hattına yaklaşan sarı-lacivertliler, Balıkesirspor galibiyetiyle nefes aldı. Teknik direktör Cenk Laleci takımını kutladı. Kritik bir maç oynadıklarını belirten Laleci, "Düşme hattına çok yakındık. Bu galibiyet bize moral verdi. Oyuncularım kazanmak adına ellerinden gelen gayreti gösterdi. Balıkesirspor alt sıralardaki rakiplerimizden biri. Bu nedenle alınan 3 puanı çok kıymetli görüyorum. İç sahada zaten iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ancak deplasmanlardan da puanla dönmeyi öğrenmeliyiz" yorumunu yaptı.

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