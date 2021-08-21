Menemenspor, Bandırmaspor maçında tam kadro

DHA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:09

TFF 1'inci Lig'in ilk haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan Menemenspor yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'un konuğu olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Burak Pakkan görev yapacak.

Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Bandırma'dan da galip dönmeyi hedeflediklerini anlatan genç teknik adam, "Sezona çok iyi giriş yaptık. Bandırmaspor da ilk maçını kazanıp moral buldu. Bu nedenle sahada kıran kırana bir mücadele olacağını düşünüyorum. Biz kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.