İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2021 Pazar / 12 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
Spor

Menemenspor, Başkent'te puan peşinde

TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın Ankaragücü'ne konuk olacak Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, Ankara'dan puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi

DHA19 Eylül 2021 Pazar 14:01 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:01
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde Manisa Futbol Kulübü'nü 2-0 yenip çıkışa geçen Menemenspor yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Sarper Barış Saka düdük çalacak. Menemenspor'un genç teknik direktörü Cenk Laleci, Ankara'dan puan ya da puanlarla döneceklerine inandığını söyledi. Takımın moral ve motivasyonunun üst seviyede olduğunu ifade eden Laleci, "Manisa FK galibiyetiyle üzerimizdeki ölü toprağını attık. Ankaragücü iyi bir takım ancak biz de kendi futbolumuzu ortaya koyup evimize mutlu döneceğiz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.