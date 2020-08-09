İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
Spor

Menemenspor Berkay Can'la görüşüyor

Trtovac'la yollarını ayıran Menemenspor stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler transfer gündeminde Sakaryaspor'un savunma oyuncusu Berkay Can Değirmencioğlu var.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 13:50 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:50
ABONE OL

TFF 1'inci Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor, 2'nci Lig temsilcisi Sakaryaspor'un stoperi Berkay Can Değirmencioğlu'nu transfer etmek için düğmeye bastı. Stoperi Trtovac'la yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin, Sakaryaspor'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkay'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Berkay'ın kariyerini 1'inci Lig'de sürdürmek istediği ve transferin an meselesi olduğu vurgulandı. 

Berkay Can için bu sezon 2'nci Lig'e yükselen Kocaelispor'un da devrede olduğu dile getirildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Berkay, Denizlispor, Osmanlıspor, Kayserispor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve son olarak da Sakaryaspor'da görev aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.