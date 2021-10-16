Menemenspor evinde Samsunspor'u yıktı

16 Ekim 2021 Cumartesi 22:53 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 22:54

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Menemenspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Menemenspor 3-2'lik skorla kazandı.

Menemenspor, 12. dakikada Ömer Şahbaş'ın golüyle öne geçti. Samsunspor, 27. dakikada Ismael Diomande ile skoru eşitledi.

Menemenspor, ikinci yarının başında 47. dakikada Mazlum Demir'in penaltı ve 52. dakikada Ahmet Sagat'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor, 56. dakikada Tomane ile farkı yeniden 1'e indirdi.

Samsunspor'un ikinci golünü atan Tomane, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunspor, aldığı bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı ve zirvenin 10 puan gerisine düştü. Menemenspor ise puanını 11'e yükseltti.

Samsunspor, gelecek hafta BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Menemenspor ise Bolu deplasmanına gidecek.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Şener

Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Adamu, Cem Çelik (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Abdullah Aydın (Dk. 72 Ahmet Aslan), Gomes (Dk. 72 Sabbah), Akanbi (Dk. 90 Muhammed Himmet Ertürk), Ahmet Sağat (Dk. 77 Pote)

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Alaaddin Okumuş (Dk. 74 Ali Ülgen), Barış Başdaş, Kevin Boli, Soner Gönül, Yasin Öztekin, Osman Çelik, Diomande, Fofana (Dk. 74 Melih Okutan), Cihan Kahraman (Dk. 56 Bah), Tomane

Goller: Dk. 12 Ömer Şahbaş, Dk. 47 Mazlum Demir (Penaltıdan), Dk. 52 Ahmet Sağat (Menemenspor), Dk. 27 Diomande, Dk. 56 Tomane (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Tomane (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Soner Gönül, Dk. 90+3 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)