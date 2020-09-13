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Spor

Menemenspor, Ganalı golcü Basit Umar'ı İzmir'e davet etti

1. Lig'de yeni sezona Altınordu yenilgisiyle başlayan Menemenspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi Ganalı forvet Basit Umar'ı gündemine aldı.

DHA13 Eylül 2020 Pazar 14:49 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 14:49
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TFF 1'inci Lig'in açılış karşılaşmasında evinde İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-0 yenilerek 2020-2021 seznuna kötü başlayan Menemenspor transfere yöneldi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin alınan yenilgi sonrası yönetime verdiği raporda forvet talep ettiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki Ganalı golcü Basit Umar'ı listesine aldığı açıklandı. Ülkesinde New Edubiase takımında görev yapan genç forvetin İzmir'e davet edildiği ifade edildi

İzmir ekibinin Arnavutluk Ligi temsilcilerinden KF Tirana'da oynayan Michael Ngoo için de temasları sürüyor.

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