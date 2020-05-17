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Spor

Menemenspor gençlerine güveniyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, mevcut kadroda yer alan genç futbolcuların ileri dönemlerde büyük işler başaracağını söyledi.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 13:40 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 13:40
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Nijeryalı 20 yaşındaki forvet Rasheed ile 19 yaşındaki Onaka'nın da gelecek vadeden isimlerin başında geldiğini vurgulayan Laleci, "Kadromuzda Murat Elkatmış, Can, Ömer, Abdulkadir ve Furkan gibi birçok genç isim bulunuyor. Menemenspor geçmişten bugüne birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. Misyonumuzu sürdüreceğiz. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kimliğimizle yolumuza devam edeceğiz. Şu anda vitrine çıkardığımız çok oyuncu var. Bunlardan birkaçını Süper Lig ekipleri takip ediyor. Bu fabrika her zaman işleyecek. Futbolumuza yeni gençleri armağan etmeyi sürdüreceğiz. Hepsi de en iyi şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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