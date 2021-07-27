Menemenspor İsmael Dunga ile görüşüyor

DHA 27 Temmuz 2021 Salı 12:01 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 12:01

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Menemenspor, Kenyalı forvet İsmael Dunga'nın peşine düştü. Son olarak Japonya ekibi Sagan Tosu forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun takımından ayrıldığı ifade edilirken, sarı-lacivertli kurmaylar oyuncu ve menajeriyle temasa geçti. Dunga'ya teklif götüren Menemenspor'un en kısa sürede transferi netleştireceği kaydedildi.

Futbola ülkesinin Congo United takımında başlayan deneyimli forvet, Kenya'da Sony Sugar, Nakumatt FC ve Tusker FC formalarını giydi. İlk yurt dışı macerasını Yunanistan'da yaşayan Dunga, Acharnaikos'a transfer oldu. Daha sonra Zambiya'da City of Lusaka ve Napsa Stars'ta görev alan oyuncu Arnavutluk'ta ise Luftetari, KF Tirana ve Vllaznia'da oynayıp şimdiki takımı Sagan Tosu'ya geldi.