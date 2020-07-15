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Spor

Menemenspor Mustafa Çeçenoğlu ile görüşmelere başlıyor

TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor, sözleşmesi sezon sonundan bitecek olan futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu ile yeniden anlaşmak istiyor.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:53 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:53
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TFF 1'inci Lig'de son hafta maçında cuma günü Altınordu'yu konuk edecek Ekol Göz Menemenspor, sözleşmesi sona erecek Mustafa Çeçenoğlu ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanatlarda görev yapan oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Mustafa'ya iyi bir teklif sunacağı öğrenildi. 

Menemenspor'da gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin de radarına giren deneyimli oyuncunun ise bir üst lige gitmek istediği vurgulandı. Bu sezon 1'inci Lig'de 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 bin 278 dakika süre alıp 4 gol attı, 4 de asist yaptı.

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