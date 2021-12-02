Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda

2 Aralık 2021 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:17

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 yenerek tur atladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler henüz 2'nci dakikada Gomes'in golüyle öne geçti. İzmir ekibi 26'ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Menemenspor, 90'ncı dakikada Berkan'ın penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrılıp kupada yoluna devam etti.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Temel, Emre Doğu

NasaDoge Menemenspor: Murat Hocaoğlu, İlyas Bircan, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç (Dk. 83 Çağatay Civelek), Emre Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 86 Himmet Ertürk), Emre Özer (Dk. 60 Ba), Enes Sağlık, Toni Gomes (Dk. 86 Tahir Bölgebaşı), Emir Şenocak (Dk. 70 Berkan İbrahim Çakır), Edouard Ndiaye (Dk. 70 Enock Barwuah)

Hekimoğlu Trabzon: Azat Kuçkar, Miraç Acer, Emre Akgün, Alperen Köroğlu (Dk. 46 Ömür Han Çakır), Muhammed Ali Kurt, Kaan Öztürk, Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Ahmet Sun (Dk. 77 Yağız Efe Yılmaz), Özkan Yıldırım, Abdulkadir Beyazit

Goller: Dk. 2 Toni Gomes, Dk. 26 Emre Özer, Dk. 88 Berkan İbrahim Çakır (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Edouard Ndiaye, Dk. 53 Emre Batuhan Adıgüzel, Dk. 78 Enes Sağlık (NasaDoge Menemenspor)