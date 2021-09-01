İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2967
  • EURO
    9,8095
  • ALTIN
    483.61
  • BIST100
    1476.84
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor'a Fildişi Sahilli stoper geliyor
Spor

Menemenspor'a Fildişi Sahilli stoper geliyor

Stoper arayışlarını sürdüren Menemenspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Vita'da oynayan Fildişi Sahilli oyuncu Ousmane Adama'yı İzmir'e davet etti.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 12:36 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 12:36
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenip Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'a yenilen Menemenspor transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Özellikle hava toplarında zaaf yaşayan ve kalesinde gördüğü 5 golü de kafayla yiyen sarı-lacivertliler 27 yaşındaki stoper Ousmane Adama'yı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti Süper Lig ekiplerinden Vita'da oynayan Fildişi Sahilli milli oyuncuyu İzmir'e davet eden kurmayların en kısa sürede transferi resmileştireceği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.