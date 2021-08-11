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Spor

Menemenspor'a gurbetçi sağ bek

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanan Menemenspor, dış transferde GMG Kastamonuspor'dan sağ bek Mustafa Berkan Aydeniz'le 3 yıllık sözleme imzaladı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:18
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sağ savunma oyuncusu Mustafa Berkan Aydeniz'le anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Almanya'da başlayan Mustafa Berkan Aydeniz, geçen sezon TFF 2. Lig'de GMG Kastamonuspor'da forma giymişti.

Almanya'da SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz ve Oberachern II, İsviçre'de ise FC Schaffhausen II kulübünde oynayan 22 yaşındaki Berkan, geçen sezon Kastamonu ekibinde 16 karşılaşmada görev yaptı.

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