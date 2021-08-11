Menemenspor'a gurbetçi sağ bek

AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:17 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:18

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sağ savunma oyuncusu Mustafa Berkan Aydeniz'le anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Futbola Almanya'da başlayan Mustafa Berkan Aydeniz, geçen sezon TFF 2. Lig'de GMG Kastamonuspor'da forma giymişti.

Almanya'da SV Sinzheim 29, ZFC Meuselwitz ve Oberachern II, İsviçre'de ise FC Schaffhausen II kulübünde oynayan 22 yaşındaki Berkan, geçen sezon Kastamonu ekibinde 16 karşılaşmada görev yaptı.

