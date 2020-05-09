İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı
Spor

Menemenspor'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 12:17
ABONE OL

Sarı lacivertliler golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya'ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye'ye dönmek istemediğini yönetime iletti. İzmir'e gelmeyen ve idmanlara çıkmayan Ali Özgün'ün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. 

Diğer forveti Hüseyin Çolak'ı da süresiz kadro dışı bırakan İzmir ekibinin kalan maçlarda yola yola genç golcülerle devam edeceği bildirildi. 

Geçen sezon sarı lacivertli formayla 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, 1'inci Lig'de ise 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Demiryolu yatırımları hızla ilerliyor! İlk yurtiçi yük treni Marmaray tünelinden geçti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.