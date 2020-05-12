İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0329
  • EURO
    7,6265
  • ALTIN
    385.131
  • BIST100
    98748
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor'da koronavirüs testi sonuçları belli oldu
Spor

Menemenspor'da koronavirüs testi sonuçları belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik heyet ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 13:52 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 13:52
ABONE OL

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, futbolcular, teknik direktör Cenk Laleci ve yardımcıları ile sağlık, idari ve destek personel çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takıma üçüncü kez test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, "Hiçbir futbolcu, teknik heyet ve personelimizde Kovid-19 testinin pozitif çıkmaması kulübümüzü mutlu etmiştir. Antrenman programlarımız devam ettikçe testler belirli aralıklarda tekrarlanacaktır. Takımımız antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Uzmanlardan kuaför ve berberlerde 30 dakikadan fazla kalmayın uyarısı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.