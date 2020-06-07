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Spor

Menemenspor'da Samed Ali Kaya sevinci

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınının ardından 20 Haziran'da deplasmanda oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, devre arasında takıma dahil olan golcü Samed Ali Kaya performansıyla teknik ekibi umutlandırdı.

DHA07 Haziran 2020 Pazar 11:58 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 11:58
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Göztepe'den büyük umutlarla kiralanan ancak 6 maçta 1 gol atabilen 24 yaşındaki oyuncu takımın kendi arasında oynadığı hazırlık maçında 4 gol buldu. Hırsı ve isteği ile teknik direktör Cenk Laleci'den tam not alan deneyimli golcü, 'hazırım' mesajını verdi.

Cenk Laleci, Samed Ali'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söyledi. Futbolcunun 2017-2018 sezonunda Menemenspor formasıyla 2. Lig'de 36 maçta 25 gol attığını hatırlatan Laleci, "Oyuncumuz bizde gösterdiği performansla Süper Lig'e, Göztepe'ye transfer oldu. Bu kendisinin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bizde de kalan maçlarda elinden geleni yapacaktır. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsede bir sağlık sorununa rastlanmadı. Matematiksel olarak Play-Off umudumuzu koruyoruz. Bunun için sonuna kadar çabalayacağız" dedi.

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