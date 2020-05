Menemenspor'da test sonuçları çıktı

DHA 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:05

Teknik direktör Cenk Laleci, salgına yönelik her türlü önlemleri aldıklarını söyledi. Genç teknik adam, "Tesislerimizde personelimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak sürekli çalışıyor. Temizlik ve dezenfekte işlemi her zaman yapılıyor. Oyuncularımız, bizler ve çalışanlarımız da her hafta teste tabi tutuluyor. Şu ana kadar kulübümüzde pozitif bir vakaya rastlamadık. Tedbirleri asla elden bırakmayacağız. Öncelikli olan insan sağlığıdır. Umarım pandemi bitene kadar her şey yolunda gider. İdmanlarımızı da yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştiriyoruz" yorumunu yaptı.