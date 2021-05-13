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Spor

Menemenspor'da Ümit Karan belirsizliği

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile gelecek sezon da yola devam edilmesi düşünülüyor. Görüşme bayramdan sonra yapılacak.

DHA13 Mayıs 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:42
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TFF 1'inci Lig'de 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı başaran Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'ın geleceğinin Ramazan Bayramı'nın ardından netleşeceği bildirildi. Onursal Başkan Tahir Şahin'in önümüzdeki hafta Karan'la masaya oturacağı ifade edilirken, genç teknik adamın yönetimden üst sıralara oynayacak bir kadro isteyeceği vurgulandı.

Ümit Karan'ın yeni sezonda tekrar küme düşme stresi yaşamak istemediğini Taner Şahin'e söylediği bildirildi. Ancak bütçe konusunda sıkıntılar yaşayan yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Menemenspor'da yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok yabancı oyuncusu ülkesine döndü.

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