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Spor

Menemenspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımı Menemenspor'da, teknik direktör Ümit Karan ile yollar ayrıldı.

AA18 Mayıs 2021 Salı 18:22 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 18:22
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karan ve ekibine teşekkür edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2020 tarihinde sözleşme imzaladığımız ve o tarihten bu yana kulübümüz içerisinde birlik, bütünlük ve huzur sağlamak için gece gündüz çalıştığımız, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini en iyi şekilde icra eden Ümit Karan, Recep Yazıcı ve tüm teknik ekibe kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ümit Karan'a bundan sonraki hocalık dönemlerinde başarılar dileriz."

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