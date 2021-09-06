Menemenspor'dan iki transfer birden

DHA 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:43

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde eden Menemenspor transferde atağa kaldı. Sarı-lacivertliler, 8 Eylül Çarşamba günü sona erecek transfer döneminin bitişi öncesi iki futbolcuyla prensipte anlaştı. İzmir ekibi son olarak Balıkesirspor'da forma giyen stoper Oğuzhan Çapar ve geçen sezon Giresunspor'da şampiyonluk yaşayan orta saha Muhammed Himmet'le her konuda el sıkıştı.

İki futbolcunun da en kısa zamanda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Balıkesirspor altyapısından yetişen 24 yaşındaki Oğuzhan geçen sezon kırmızı-beyazlılarda 12 lig maçına çıktı. Denizlispor'da kariyerine başlayan 27 yaşındaki orta saha Muhammet Himmet ise Beşiktaş altyapısında futbol oynadıktan sonra Kırıkhanspor, Gaziantep FK ve Giresunspor formalarını da terletti. Deneyimli futbolcu Denizlispor ve Giresunspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.