Menemenspor'u 3 golcüsü sırtlıyor

DHA 28 Eylül 2021 Salı 11:30 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 11:30

Geride kalan 7 maçta 9 kez sevinen sarı-lacivertlilerde Ahmet Sagat 4, Rasheed ve Sabbah ise 2'şer kez fileleri sarsarak 7 gole direkt katkıda bulundu.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin Almanya Bölgesel Lig ekibi Koblenz'den keşfedip takıma kazandırdığı 25 yaşındaki Ahmet, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü ve Ankaragücü maçlarını boş geçmedi.

Fildişi Sahili takımı Ecole de Football Samandje Aby'den gelen 19 yaşındaki Lübnanlı forvet Sabbah, Adanaspor ve Eyüpspor maçlarında gol buldu.

Geçen sezon da Menemenspor formasını terleten Nijeryalı Rasheed, Manisa FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında takımına goller kazandırdı.

Menemen'in yıldız transferi Pote ise şans bulduğu 4 maçta henüz ağları sarsamadı.