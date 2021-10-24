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Spor

Menemenspor'u kahreden gol

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde 3-2 kazandığı Yılport Samsunspor maçının ardından Beypiliç Boluspor deplasmanına çıkan Nasadoge Menemenspor son dakikada yediği gole kahroldu.

DHA24 Ekim 2021 Pazar 14:18 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 14:18
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Boluspor deplasmanından 1-0 mağlup dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, "Samsunspor galibiyetinin anlam kazanmasını istiyorduk. Boluspor deplasmanında iyi mücadele ettik. Hedefimiz puan ya da puanlar almaktı. Bu amacımıza da çok yaklaşmıştık. Maçın 89'uncu dakikasında yediğimiz gol bizi çok üzdü. Ancak umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Yeni Buca Stadı'nda Karşıyaka'yı ağırlayacak Menemenspor gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek.

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