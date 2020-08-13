İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3272
  • EURO
    8,6784
  • ALTIN
    453.21
  • BIST100
    1114.72
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Menemenspor'un Nijeryalı ön libero Adamu'yu transfer etti
Spor

Menemenspor'un Nijeryalı ön libero Adamu'yu transfer etti

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, son olarak Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu kadrosuna kattı.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 14:32 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 14:32
ABONE OL

TFF 1. Lig kulüplerinden Menemenspor, dış transferde daha önce anlaşmaya vardığı Altay'dan 19 yaşındaki Nijeryalı ön libero İbrahim Alhassan Adamu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulüp binasında yapılan imza törenine Onursal Başkan Tahir Şahin de katıldı. Yabancı oyuncu transferlerinde genç ve gelecek vadeden isimleri kadrolarına kattıklarını belirten Tahir Şahin, yeni sezonda futbolseverlere yine heyecan verici bir takım izleteceklerini söyledi. 

Menemenspor'a imza attığı için mutlu olduğunu belirten Adamu, "Yeni kulübümde kendimi kanıtlamak istiyorum" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.