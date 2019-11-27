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Fenerbahçe'den sürpriz Mensah hamlesi

Kayserispor’dan uzun süredir maaşını alamayan yıldız orta saha, sözleşmesini fesh etmek için TFF’ye başvurdu. Bernard Mensah, boşa çıktıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak. Tarafların kısa sürede anlaşması bekleniyor...

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Fenerbahçe, sezon başında Kayserispor’dan Deniz Türüç’ü kadrosuna kattı. Bu görüşmeler sırasında Bernard Mensah’ın ismi de gündeme geldi. Ancak Sarı-Kırmızılı ekip, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da ilgilendiği Ganalı orta saha oyuncusu için kapıyı 8 milyon Euro’dan açınca, bu transfer rafa kalktı.
 
Yine de Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcudan vazgeçmedi. Kayserispor’da yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir alacaklarını tahsil edemeyen Bernard Mensah, birçok takım arkadaşı gibi TFF’ye sözleşmesinin feshi için başvuruda bulundu.
 
Fener hızlı davranacak
 
Yıldız futbolcu, bonservisini eline alır almaz Sarı-Lacivertliler ile masaya oturacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da radarında olan Mensah için elini çabuk tutmaya kararlı.
 
Sportif direktör Damien Comolli’nin, Mensah için bir teklif hazırladığı, oyuncu boşa çıktıktan sonra bunu ileteceği iddia edildi. Sezon başında, Fenerbahçe’ye gitmeye hazır olduğu mesajını gönderen Ganalı futbolcunun, Sarı- Lacivertliler ile kısa sürede anlaşma sağlayıp Fenerbahçe’nin devre arasındaki Belek kampına katılması bekleniyor.
 
3.6 milyon Euro ödediler
 
Mensah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak geldiği Kayserispor’da çok iyi bir performans gösterdi. Sarı- Kırmızılı ekip, yaz aylarında Ganalı yıldızın bonservisi için Atletico Madrid’e 3.6 milyon Euro bonservis ödedi.
 
(Fanatik)
 
 

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