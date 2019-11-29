‘Mensah, Fener’e bedavaya gidemez’
KAYSERİSPOR, alacaklarına karşılık TFF’ye başvurduğu öne sürülen Mensah’ın sözleşmesini tek taraflı feshedip Fener’e gideceği iddialarıyla ilgili, “Mensah’ın ayrılacağı haberleri gerçek değil. Ne Fener’e, ne başka bir takıma bedava gidemez” açıklamasını yaptı.
- Star Spor
Mensah da, “Fener’le bir ilgim yok. Herkes büyük takımda oynamak ister. Maddi problemler yaşadık ama şimdi çözüldü. Şu an herşey iyi gidiyor. Teklif gelirse annemiz Berna hanımla konuşuruz” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.