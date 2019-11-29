‘Mensah, Fener’e bedavaya gidemez’ KAYSERİSPOR, alacaklarına karşılık TFF’ye başvurduğu öne sürülen Mensah’ın sözleşmesini tek taraflı feshedip Fener’e gideceği iddialarıyla ilgili, “Mensah’ın ayrılacağı haberleri gerçek değil. Ne Fener’e, ne başka bir takıma bedava gidemez” açıklamasını yaptı.