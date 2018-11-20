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Mensah kriz çıkardı

Beşiktaş’ın, 24 yaşındaki Ganalı oyuncu için A.Madrid’le anlaşması Kayseri’yi kızdırdı. Başkan Bedir, “Önce bizimle anlaşmalılar” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ ve Teknik Direktör Şenol Güneş, bu sezonun en kritik dönemecine giriyor. Son haftalarda düşüş yaşayan Siyah-Beyazlılar, milli maç arasından sonra Ankaragücü deplasmanıyla başlayacağı 28 günlük zorlu maratonda Spor Toto Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 2 önemli karşılaşma oynayarak, Ziraat Türkiye Kupası hariç ilk yarıyı kapatacak.

DÜŞÜŞ SÜRERSE AYRILIK VAR!

Kartal’ın, oynayacağı bu 7 kritik müsabakada hem bu sezonki hedefleri netleşecek, hem de hocası Şenol Güneş’in durumu ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilecek. Beşiktaş bu süreçte hedefinden uzaklaşırsa, Şenol Hoca’nın da görevine devam edip etmemesi sorgulanacak. A Milli Takımı için de ismi geçen Güneş’in olası bir kötü gidiş halinde, takımdan ayrılma fikrine sıcak bakacağı belirtiliyor.

ORMAN’DAN GÜNEŞ’E AÇIK KAPI

Başkan Fikret Orman’ın önceki gün, Şenol Güneş’in Milli Takım için gündeme getirilmesi konusunda “Şenol Güneş’in isminin Ay-Yıldızlı takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Ancak bu iddiaların şu an itibariyle aslı yok” demesi farklı yorumlara yol açtı. Orman’ın daha öncekilerin aksine kesin konuşmadığı, başarısızlık halinde Güneş’e Milli Takım’a gitme vizesi vereceği iddia edildi.

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