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Spor

Merakla beklenen yeni adresini duyurdular! Ve Cristiano Ronaldo imzayı attı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ın ardından bir sonraki durağı uzun süredir merak konusuydu. Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar...

30 Aralık 2022 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Merakla beklenen yeni adresini duyurdular! Ve Cristiano Ronaldo imzayı attı
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından adı sık sık Al Nasrr ile anılan Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisine imza attığı aktarıldı.

CRISTIANO RONALDO'DAN 2.5 YILLIK İMZA

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, 37 yaşındaki futbolcunun Al Nassr'a 2.5 yıllık imza ifade edildi.

OCAK'TA TAKIMA KATILACAK

Ronaldo'nun yeni takımına Ocak 2023'te katılacağı kaydedildi.

YILLIK 200 MİLYON EURO

İspanyol basınından Marca, geçtiğimiz haftalarda Ronaldo'nun Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağını öne sürmüştü. Öte yandan CBS Sports ise Ronaldo'nun yıllık 75 milyon dolar'dan imza attığını aktardı.

31 ARALIK'TA AÇIKLANABİLİR

All Nassr'ın, Ronaldo'nun transferini 31 Aralık'taki Al-Khaleej maçından sonra resmi olarak duyurmasının beklendiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag ile ilgili verdiği röportajın ardından Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Ronaldo'nun sözleşmesini feshetmişti.

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