Mergim Berisha, Augsburg ile kalıcı anlaşma imzalamaya hazırlanıyor

Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya hazırlanıyor.

Alman ekibinin teknik direktörü Enrico Maassen, Berisha için kalıcı bir anlaşma yapacaklarını söyledi.

Maassen, "Mergim ile kalıcı bir sözleşme imzalayacağımıza yürekten inanıyorum. Onunla bir sonraki adımı atmak istiyoruz" diye konuştu.

Maassen, Berisha'nın performansını da överken, "Mergim'in gelişiminden memnunum. Ama bence gelişim açısından hala yapabileceği çok şey var" ifadelerini kullandı.

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

Augsburg'ta bu sezon 20 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Berisha, Augsburg'taki performansıyla Almanya Milli Takımı'na da davet edilmişti.