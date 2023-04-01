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Spor

Mergim Berisha için karar verildi! Resmi açıklama geldi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Fenerbahaçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak. Kulübün üst düzey yöneticisi Stefan Reuter konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Mergim Berisha için karar verildi! Resmi açıklama geldi
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki Berisha için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Mergim Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 8 gol attı.

Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı.

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.

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