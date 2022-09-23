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Spor

Mergim Berisha için sürpriz Dünya Kupası açıklaması

Bu yaz Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a giden Mergim Berisha için Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'den, Augsburg'a kiralık olarak transfer olan Mergim Berisha için sürpriz bir açıklama geldi.

Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, Berisha'nın, Almanya için Dünya Kupası'nda düşünmeye değer bir futbolcu olduğunu söyledi.

Reuter, "Eğer Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz yaşanırsa, hücum oyuncumuz Mergim Berisha düşünmeye değer bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL

Fenerbahçe'den, Augsburg'a transfer olduktan sonra ilk golünü geçen hafta Bayern Münih'e atan 24 yaşındaki futbolcu, Austria Lustenau ile oynanan hazırlık maçında ise 4 kez fileleri havalandırdı.

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