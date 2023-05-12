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Spor

Mergim Berisha için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'nin Augsburg'a kiraladığı hücum oyuncusu Mergim Berisha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman ekibinin oyuncunun bonservisini alacağını fakat başka bir takıma satacağı iddia edildi.

12 Mayıs 2023 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Mergim Berisha için sürpriz iddia!
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Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Alman ekibinin yöneticileri daha önce Berisha'nın sözleşmesinde yer alan satın alma maddesini kullanacaklarını açıklamıştı. Kicker'de yer alan habere göre ise, Augsburg'un 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği aktarıldı.

BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR

Augsburg'un 2022-2023 sezonunda mali zarar beklediği belirtildi. Kulübün bu nedenle Berisha gibi kar elde edebileceği oyuncuları satmaya açık olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON

Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg forması altında şimdiye kadar 21 maça çıkan Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu, Augsburg'taki performansıyla Alman Milli Takımı'na da seçildi.

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