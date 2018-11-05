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Merhum Koray Şener'e hakaret eden zanlı yakalandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Okan Ç. (23) gözaltına alındı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre,  Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe -Galatasaray derbisini izlemek için geldiği İstanbul'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Okan Ç. (23), Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde yakalandı.

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