İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2812
  • EURO
    34,9588
  • ALTIN
    2406.14
  • BIST100
    10139.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Meriç Kuntker yeniden Aliağa Petkimspor'da
Spor

Meriç Kuntker yeniden Aliağa Petkimspor'da

Aliağa Petkimspor'da geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kiralık olarak gönderilen Meriç Kuntker, İzmir ekibine geri döndü.

IHA7 Haziran 2024 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Meriç Kuntker yeniden Aliağa Petkimspor'da
ABONE OL

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluk için play-off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferde altyapısında yer alan ve zaman zaman A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzalayan İzmir ekibi, dış transferde de ilk olarak TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı. Kadrosunu güçlendirmek için tüm hızıyla çalışan Aliağa Petkimspor'dan bir hamle daha geldi. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kiralık olarak gönderilen 2003 doğumlu oyun kurucu Meriç Kuntker ile yola devam kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Meriç Kuntker bu sezon Avrupa Kupası'nda da boy gösterecek olan takımımızın bir parçası olacak" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2023-24 sezonunda Aliağa Petkimspor'la 2 müsabakada forma giyerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de 33 maça çıkma başarısı gösterdi.

  • Meriç Kuntker
  • Aliağa Petkimspor
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.