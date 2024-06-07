Meriç Kuntker yeniden Aliağa Petkimspor'da

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek şampiyonluk için play-off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. İç transferde altyapısında yer alan ve zaman zaman A takımla maçlara çıkan Yiğit Gökay Kaba, Murat Kağan Tor, Anıl Osman Cevahir ve Kerem Durmaz ile profesyonel sözleşme imzalayan İzmir ekibi, dış transferde de ilk olarak TOFAŞ forması giyen şutör gard Mustafa Kurtuldum'u kadrosuna kattı. Kadrosunu güçlendirmek için tüm hızıyla çalışan Aliağa Petkimspor'dan bir hamle daha geldi. İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne kiralık olarak gönderilen 2003 doğumlu oyun kurucu Meriç Kuntker ile yola devam kararı aldı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Meriç Kuntker bu sezon Avrupa Kupası'nda da boy gösterecek olan takımımızın bir parçası olacak" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2023-24 sezonunda Aliağa Petkimspor'la 2 müsabakada forma giyerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de 33 maça çıkma başarısı gösterdi.