Merih, 15 genç listesinde zirvede

21 yaşındaki oyuncu için gazete, “Merih, Sassuolo’da geçtiğimiz sezon beş noktada güvenilirliğini kanıtladı. Hızlı, Avrupa’da sürpriz yapabilecek bir oyuncu” diye tanıttı. Napoli’ye giden Eljif Elmas da listede yer aldı.