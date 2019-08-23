Merih, 15 genç listesinde zirvede
İTALYANLAR’IN ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, Juventus’ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral’ı bu sezon takip edilmesi gereken 15 yetenekli oyuncu arasında gösterip listenin ilk sırasına yazdı.
- Star Spor
21 yaşındaki oyuncu için gazete, “Merih, Sassuolo’da geçtiğimiz sezon beş noktada güvenilirliğini kanıtladı. Hızlı, Avrupa’da sürpriz yapabilecek bir oyuncu” diye tanıttı. Napoli’ye giden Eljif Elmas da listede yer aldı.
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