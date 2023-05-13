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Spor

Merih Demiral, Atalanta'yı ayakta tutamadı

Serie A'nın 35. haftasında Salernitana sahasında Atalanta'yı konuk etti. Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral 70. dakikada oyun dahil olmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Merih Demiral, Atalanta'yı ayakta tutamadı
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İtalya Serie A'nın 35. haftasında Salernitana ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Arechi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Salernitana 1-0'lık skorla kazandı.

Salernitana'ya galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada başarılı orta saha Antonio Candreva kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atalanta 58 puanda kaldı ve 7. sırada konumlandı. Puanını 38'e yükselten Salernitana ise 15. sıraya yerleşti.

MERİH, 70'DE GİRDİ

Öte yandan Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Gelecek hafta Atalanta, Hellas Verona'yı konuk edecek. Salernitana ise deplasmanda Roma ile karşılaşacak.

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