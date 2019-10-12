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Merih Demiral: Avrupa Şampiyonası'na katılacağız

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede yıldızlaşan isimlerden Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize mesaj yolladı.

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Üzüntülü olduğu gözlenen Melih, "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. İnşallah Fransa maçından da puan veya puanlarla dönüp, gruptan çıkacağız. Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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