Merih Demiral ayrılıyor mu? ''Atalanta'daki geleceği...''

11 Kasım 2021 Perşembe 11:00 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 11:00

Sezon başında Juventus'ta Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral'ın yeni takımındaki 3 aylık performansı İtalyan basını tarafından değerlendirildi. "Demiral'ın Atalanta'daki üç ayı: Adaptasyon hala devam ediyor gibi görünüyor" başlığıyla yayımlanan haberde; milli futbolcunun en yüksek performans gösterdiği maçın, Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısı olduğu vurgulandı.

"MERİH ATALANTA'YI ANLAMA KONUSUNDA HENÜZ HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Atalanta'nın Tottenham'a şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Arjantinli stoper Cristian Romero'nun yerine kadrosuna kattığı Merih'in İtalyan kulübü tarafından büyük beklentilerle transfer edildiği belirtilirken, Türk Milli futbolcunun Atalanta mekanizmalarının ne olduğunu anlama konusunda henüz hazırlık aşamasında olduğu ifade edildi.

"GASPERINI'NIN KANUNLARI ÇOK ÖZELDİR"

Haberde, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan milli stoperin şu ana kadar Atalanta formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde, 8'i Serie A'da olmak üzere toplam 12 maça çıktığı hatırlatıldı ve Merih için "Üç günde bir maça çıkmak bazı açılardan yeni bir takıma adapte olmayı hızlandırabilir ancak teknik direktör Gasperini'nin kanunları çok özeldir." uyarısı yapıldı.

"Ne yazık ki Merih Demiral..." Hocasından Merih'e sert sözler

"MANCHESTER MAÇIYLA TAKIMA BAĞLILIĞINI GÖSTERDİ"

Merih Demiral'ın Atalanta formasıyla en başarılı sınavının, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya karşı Old Trafford'da oynadığı Manchester United maçı olduğu belirtildi. Karşılaşmanın başında yaşadığı sakatlığa rağmen ilk yarı bitene kadar oyuna devam eden ve bir de gol atan 23 yaşındaki stoper için "Kesinlikle çok takdir edilen ve takıma bağlılığını gösteren bir karakterdi. Şimdi onun savunma planlamasında giderek daha fazla tam kapasitede oynaması umut ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

"MERİH DEMİRAL'IN ATALANTA'DAKİ GELECEĞİ..."

23 yaşındaki stoperin Atalanta'daki geleceğinin göstereceği performansa bağlı olduğu belirtilerek, "Merih, Atalanta'nın evinde oynadığı Sassuolo ve Lazio maçlarında olduğu gibi oyunu okurken bazı hatalar yapıyor. Atalanta'daki geleceğiyle ilgili önümüzdeki yaz verilecek olan kararı da bu hatalar etkileyebilir" yorumu yapıldı.